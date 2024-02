Netflix estreia em março nova série dos criadores de 'Game of Thrones'

A Netflix estreia em 21 de março uma nova série dirigida pelos criadores de "Game of Thrones", anunciou a empresa nesta quinta-feira (1º), revelando para 2024 uma programação, com a qual espera expandir seu domínio no mundo do streaming.

Baseada em uma trilogia literária chinesa de sucesso, "O Problema dos 3 Corpos" acontece em um mundo paralelo, no qual a humanidade estabeleceu relações com uma sociedade extraterrestre.

A série é "metade thriller, metade ficção científica", revelou a diretora de conteúdo da Netflix, Bela Bajaria, durante uma apresentação à imprensa em Los Angeles.