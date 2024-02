Navio da Marinha dos Estados Unidos derruba míssil reivindicado pelos houthis no mar Vermelho

Um destróier da Marinha dos Estados Unidos no mar Vermelho derrubou um míssil antinavio lançado pelos rebeldes houthis do Iêmen, no mais recente ataque direcionado às forças americanas que patrulham a rota marítima crucial, disseram autoridades na quarta-feira, 31.

As reivindicações dos houthis foram exageradas no passado, e seus mísseis às vezes caem em terra e não atingem seus alvos. Os houthis afirmaram, sem evidências, na segunda-feira, terem atacado o USS Lewis B. Puller, uma base de pouso flutuante usada pelos Navy SEALs e outros. Os EUA afirmaram que não houve ataque.

Desde novembro, os rebeldes têm atacado repetidamente navios no mar Vermelho em resposta à ofensiva de Israel contra o grupo terrorista Hamas em Gaza. No entanto, frequentemente atacam embarcações com vínculos tênues ou inexistentes com Israel, colocando em perigo o transporte em uma rota-chave para o comércio global entre Ásia, Oriente Médio e Europa.