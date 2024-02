Mulheres quenianas se mobilizam contra os feminicídios

"Foi a primeira vez em minha carreira como médico forense que me deparei com um caso como este", disse Johansen Oduor, chefe da equipe forense.

Ativistas de defesa dos direitos das mulheres também lamentam a tendência em culpar as vítimas.

Nas semanas após os assassinato de Rita Waeni, publicações em redes sociais a acusaram de "marcar encontros em troca de dinheiro" e questionaram sua forma de vestir e estilo de vida.

Em 2022, o governo do Quênia criou um tribunal especial para tratar os casos de violência sexual e de gênero e um ano antes a polícia nacional abriu centros específicos para denunciar estes crimes.

Apesar desse dispositivo, são necessários em média 1.900 dias, mais de cinco anos, para que um suspeito de feminicídio seja condenado, segundo o OdipoDev.

Para Eric Theuri, presidente da Law Society of Kenya, o país não carece de legislação suficiente, mas sim de recursos. As vítimas também exigem uma mudança de perspectiva em relação a esta violência.

Durante a manifestação em Nairóbi, Beatrice Obiero explicou que há dois anos denunciou um incidente com um ex-namorado violento

A polícia a orientou a "encontrar uma solução" por si só. A denúncia foi oficialmente registrada, "mas nada aconteceu".

Diante da indignação pelo assassinato de Rita Waeni e a mobilização de 27 de janeiro, a Direção de Investigações Criminais se comprometeu a "acelerar com diligência as investigações sobre as infrações sexuais graves e assassinatos envolvendo mulheres (para) acabar com a inquietante tendência de feminicídios no país".

"Devemos acabar com esta ameaça", afirmou o diretor Mohamed Amin.

Beatrice Obiero espera que as declarações se transformem em "ações" concretas.

