Motoristas fecham o centro de La Paz em protesto contra apoiadores de Morales

Motoristas do serviço público paralisaram o centro de La Paz em protesto contra os bloqueios realizados desde 22 de janeiro pelos apoiadores do ex-presidente Evo Morales, contra os juízes que o impediram de concorrer às eleições presidenciais de 2025.

Os manifestantes estacionaram seus veículos no centro da capital boliviana, sede do governo e do legislativo, de 960.000 habitantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo responsável pelos serviços interdepartamentais paralisou o tráfego em repúdio aos bloqueios que isolam as regiões leste e oeste da Bolívia.