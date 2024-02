Manchester United vence Wolverhampton de virada nos acréscimos em jogo espetacular

Os 'Red Devils' conquistaram os três pontos nos descontos (90'+7) com uma bela jogada individual e um chute em que o jovem meia mostrou frieza.

Depois de empatar nos acréscimos, o Manchester United (7º) foi além e conquistou fora de casa uma vitória milagrosa por 4 a 3 sobre o Wolverhampton (11º) graças a um gol do jovem promissor Kobbie Mainoo, de 18 anos, nesta quinta-feira (1º), pela 22ª rodada da Premier League.

"Ele está fazendo um progresso incrível. Tem grandes habilidades", elogiou o técnico Erik ten Hag. "Ele é um meio-campista moderno, sabe atacar e defender. Tem inteligência e força física para fazer as duas coisas", acrescentou.

Antes dele, marcaram pelo United Marcus Rashford (5'), Rasmus Höjlund (22') e Scott McTominay (75'). O Wolverhampton havia conseguido uma virada também espetacular.

Primeiro, diminuiu por meio de Pablo Sarabia (71', de pênalti) quando perdia por 2 a 0.

O zagueiro Max Kilman (85') e o português Pedro Neto (90'+5) viraram o placar, antes da reação incrível do Manchester United.

"É muito importante vencermos. Esta partida teve muitos lados", acrescentou Ten Hag. "Jogamos muito bem e ditamos o ritmo do jogo durante uma hora. Devíamos ter feito 4 a 0, não o fizemos e no final foi bastante ingênua a forma como sofremos gols. Depois mostramos resiliência, especialmente Kobbie Mainoo", disse o treinador.

A vitória do United, atualmente sétimo colocado, é a primeira de 2024 na Premier e coloca o time a um ponto do West Ham (6º), que empatou em 1 a 1 com o Bournemouth (12º) também nesta quinta-feira.