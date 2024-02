Mais de 20 mil pessoas estão isoladas na Amazônia colombiana por ameaças de rebeldes

"Estamos falando de 25.000 pessoas aproximadamente", isoladas pelas restrições nos rios em uma área onde o "único acesso neste momento é por via aquática", assinalou o governador.

Nos últimos dez dias, apenas puderam entrar "duas barcaças [...] com alimentos não perecíveis", que foram distribuídos no centro urbano do município de Solano e em comunidades próximas, explicou Ruiz. De resto, "a movimentação do transporte comercial é zero", detalhou.

O governador se juntou ao apelo feito por organizações indígenas na segunda-feira, quando pediram ao governo de Gustavo Petro "soluções imediatas diante dos constantes atos de confinamento, ameaça e perturbações à livre mobilidade das comunidades" da região.

"O que está ficando claro aqui é que não temos controle sobre o rio Caquetá", disse o dirigente político nesta quinta, e pediu a intervenção das forças de segurança pública.

Petro, o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, quer acabar com seis décadas de conflito armado por meio do diálogo com grupos rebeldes e organizações armadas do narcotráfico.

O EMC é o maior grupo dissidente das antigas Farc com cerca de 3.500 combatentes e conversa com delegados de Petro desde outubro, sob um cessar-fogo pactuado até julho.