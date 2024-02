Macron celebra que acordo UE-Mercosul 'não foi fechado às pressas'

O presidente francês, Emmanuel Macron, comemorou nesta quinta-feira (1º) que o acordo comercial entre a UE e o Mercosul "não foi fechado às pressas" e garantiu que a França se opõe a este pacto com o bloco sul-americano na sua forma atual.

"No estado atual dos textos do Mercosul, a França se opõe e se oporá a este acordo de livre-comércio com a região do Mercosul", formada por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, disse ele. "Pedimos simplesmente que as regras ambientais e sanitárias que impomos aos nossos agricultores e a outras profissões sejam as mesmas", acrescentou.