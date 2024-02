Lewis Hamilton vai trocar Mercedes por Ferrari em 2025

Em agosto, Hamilton, de 39 anos, havia renovado até o final de 2025 com a Mercedes, para a qual se transferiu em 2013, mas tinha uma cláusula para deixar a equipe alemã no final da temporada de 2024.

"A Scuderia Ferrari tem o prazer de anunciar que Lewis Hamilton se juntará à equipe em 2025, com um contrato de várias temporadas", disse a lendária equipe em comunicado divulgado poucos minutos depois que a Mercedes anunciou a saída do britânico no final da temporada de 2024.

O boato de que Hamilton assinaria com a Ferrari a partir de 2025 começou na manhã desta quinta-feira no site italiano Formu1a.uno e mais tarde foi acompanhado por meios de comunicação de todo o continente, como L'Equipe, BBC e Gazzetta dello Sport.

Hamilton ocupará o lugar do espanhol Carlos Sainz Jr., que anunciou nesta quinta-feira nas redes sociais a sua saída da 'Scuderia' no final da temporada de 2024, justamente quando foi oficializada a chegada de Hamilton.

O piloto monegasco Charles Leclerc renovou há uma semana seu contrato com a Ferrari por "várias temporadas" e será colega de equipe do astro britânico.

Hamilton detém o recorde de vitórias na Fórmula 1 com 103 e divide com o alemão Michael Schumacher o maior número de títulos mundiais (são sete, um com a McLaren e seis com a Mercedes), mas o britânico não vence nenhuma corrida desde o final de 2021 e nas últimas duas temporadas foi claramente superado pela Red Bull e pelo holandês Max Verstappen, atual tricampeão.

