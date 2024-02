Letônia proíbe suas seleções de enfrentar Rússia e Belarus

O Parlamento letão aprovou, nesta quinta-feira (1º), uma emenda que proíbe as suas seleções nacionais de enfrentarem as da Rússia e de Belarus, mesmo que disputem sob bandeira neutra, em sinal de solidariedade com a Ucrânia.

A nova lei significaria, por exemplo, que as equipes representativas do país báltico não poderiam enfrentar rivais russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vários atletas letões já manifestaram o seu apoio ao boicote aos Jogos se os atletas russos e bielorrussos forem autorizados a participar. É o caso, por exemplo, do time de basquete 3x3.