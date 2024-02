Já classificado, Brasil perde para Venezuela (3-1), que avança no Pré-Olímpico

A anfitriã Venezuela, com dois gols do meia Telasco Segovia, venceu o Brasil por 3 a 1 nesta quinta-feira e completou o quarteto de classificados para a fase final do Pré-Olímpico Sul-Americano rumo a Paris-2024.

Brasil e Venezuela, pelo Grupo A, e Argentina e Paraguai, pelo Grupo B, avançam neste torneio Sub-23, que dará duas vagas nos próximos Jogos Olímpicos num quadrangular que começa na segunda-feira.

No estádio Brígido Iriarte, em Caracas, Segovia e David Martínez, dois dos jovens mais promissores do futebol venezuelano, levaram a 'Vinotinto' a uma vitória que era obrigatória para se classificar.