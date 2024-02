Irã inicia construção de quatro usinas nucleares em projeto orçado em US$ 20 bilhões

O Irã deu início à construção de quatro novas usinas nucleares no sul do país, com uma capacidade total esperada de 5 mil megawatts, informou a agência oficial de notícias IRNA na quinta-feira, 31.

O Irã busca produzir 20 mil megawatts de energia nuclear até 2041. O país já possui uma usina nuclear ativa, uma planta de mil megawatts que entrou em operação com a ajuda da Rússia em 2011. Além disso, está construindo uma usina de 300 megawatts na província de Juzestão, rica em petróleo, próxima à fronteira ocidental com o Iraque.

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA, órgão de controle nuclear da ONU) indicou no ano passado que o Irã aumentou a taxa de produção de urânio para níveis próximos aos adequados para a fabricação de armas nucleares. O diretor-geral Rafael Mariano Grossi afirmou no relatório que o Irã nas últimas semanas "aumentou a produção de urânio altamente enriquecido, revertendo uma redução na produção ocorrida em meados de 2023?, segundo um porta-voz da AIEA.