Indígenas do Equador rejeitam adiamento de fechamento de bloco petrolífero em Yasuní

Um setor dos indígenas waorani rejeitou, nesta quinta-feira (1º), a possibilidade de adiar o fechamento de um bloco petrolífero dentro da reserva de Yasuní, na Amazônia do Equador, para financiar a guerra do presidente Daniel Noboa contra o narcotráfico. Em um referendo realizado no ano passado, os equatorianos decidiram suspender a exploração de um dos vários campos de petróleo em Yasuní, leste do país. No entanto, Noboa afirmou que "a moratória [do fechamento do bloco 43] é um caminho viável" para continuar explorando petróleo em meio a uma crise financeira.

Uma parte dos waorani, que vive no parque amazônico, decidiu "rejeitar [...] a intenção de uma moratória aos resultados da consulta popular para seguir explorando o petróleo em Yasuní", disse Ene Nenquimo, vice-presidente da Nacionalidade Waorani do Equador (NAWE), em uma coletiva de imprensa. Ela acrescentou que isso "ataca a democracia e viola a decisão soberana dos equatorianos". A líder indicou que, em uma assembleia da NAWE, também foi declarado "estado de emergência em todo o território da nacionalidade waorani", com o objetivo de realizar um "diagnóstico demográfico, socioeconômico e ambiental" de sua população. "O povo waorani, após cinco décadas, sofreu desde o início do contato [com os colonos] com doenças, mudança de cultura, mudança de tradição, língua", disse Juan Bay, presidente da NAWE. A organização afirma que os waorani possuem um território ancestral de 678.220 hectares reconhecido pelo Estado nas províncias amazônicas de Pastaza, Orellana e Napo. Parte dessas terras está no Parque Nacional Yasuní, considerado uma reserva da biosfera, e onde também habitam povos em isolamento voluntário, como os tagaeri e taromenane, relacionados aos waorani.

