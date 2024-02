Homem faz reféns na Turquia em protesto contra ofensiva israelense em Gaza

Um indivíduo que diz "agir por Gaza" mantém como reféns funcionários de uma fábrica da empresa americana Procter & Gamble (P&G), nos arredores de Istambul, anunciou a polícia turca nesta quinta-feira (1). O homem, que, segundo o sindicato Umut-Sen, mantém como reféns sete funcionários da fábrica, justificou sua ação como uma denúncia contra as operações militares israelenses na Faixa de Gaza, informou a polícia à AFP. De acordo com veículos de comunicação locais, as forças especiais começaram a negociar com o sequestrador. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A captura dos reféns ocorreu por volta das 15h locais (09h de Brasília), segundo a imprensa turca. "Os trabalhadores foram evacuados da fábrica da P&G em Gebze; sete funcionários permanecem como reféns. O chefe é responsável por sua segurança", destacou o sindicato Umut-Sen em mensagem publicada na rede social X.

Um porta-voz da P&G, fabricante de produtos para o lar e de higiene pessoal, declarou que estão "colaborando com autoridades locais para resolver esta situação de segurança urgente". Um cordão policial foi montado em torno da fábrica, à qual não era possível ter acesso na noite desta quinta-feira, segundo jornalistas da AFP. Perto da empresa, que tem 500 funcionários, a polícia posicionou uma caminhonete da tropa de choque. "Se o faz pela Palestina, que vá lutar lá. O que a minha filha de 26 anos tem a ver com isso?", disse à AFP Çidgem Aydemir, mãe de uma das trabalhadoras reféns. Ao lado de Çidgem, familiares se reuniram nas imediações. "Não temos nenhuma informação de dentro. Estamos esperando há seis horas, mas nenhum encarregado deu nenhuma declaração", comentou o pai de outro refém, que não quis se identificar.

Uma foto tirada por veículos turcos, cuja autenticidade a AFP não pôde verificar, mostra um homem com o rosto parcialmente coberto com um keffiyeh (lenço palestino), com explosivos presos com fita adesiva no corpo e segurando o que parecia ser uma pequena pistola na mão direita. Uma parede atrás dele, debaixo de duas bandeiras - uma turca e outra palestina - exibia a inscrição "Por Gaza" em vermelho. O marido de uma das trabalhadoras reféns disse à agência de notícias privada DHA que o homem ameaçou "atirar em todas as direções" se a polícia intervier.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunciou em várias ocasiões o apoio dos Estados Unidos a Israel, ao qual qualificou de Estado "terrorista" e "genocida" por sua guerra na Faixa de Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas, que governa o território. O conflito foi desencadeado pelo sangrento ataque dos milicianos do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, no qual morreram 1.163 pessoas, a maioria civis, segundo novo balanço realizado pela AFP com base nos últimos dados oficiais israelenses, divulgados nesta quinta-feira. Os combatentes também sequestraram cerca de 250 pessoas.