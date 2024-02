Hamas dá 'confirmação preliminar positiva' sobre libertação de reféns e proposta de trégua (Catar)

O Hamas deu uma "confirmação preliminar positiva" a uma proposta de trégua com Israel em Gaza e sobre a libertação de reféns, declarou, nesta quinta-feira (1º), o porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Catar.

"A reunião de Paris conseguiu consolidar as propostas (...) Esta proposta foi aprovada pela parte israelense e agora temos uma informação preliminar positiva por parte do Hamas", afirmou Majed al Ansari, referindo-se às reuniões entre altos funcionários cataris, americanos, israelenses e egípcios, realizadas no domingo na capital francesa.