Ferrari anuncia contratação de Hamilton para temporada 2025

O piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, vai competir pela Ferrari em 2025, depois de 12 temporadas na Mercedes, anunciou nesta quinta-feira a equipe italiana.

"A Scuderia Ferrari tem o prazer de anunciar que Lewis Hamilton se juntará à equipe em 2025, com um contrato de várias temporadas", disse a lendária equipe em comunicado divulgado poucos minutos depois que a Mercedes anunciou a saída do britânico no final da temporada de 2024.