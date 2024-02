Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

O Sr. Saroukos desempenhou um papel crucial na transformação da Takeda em uma empresa biofarmacêutica global. Sua liderança durante a aquisição e integração da Shire PLC, a maior aquisição no exterior já realizada por uma empresa japonesa, foi um fator crítico no sucesso do negócio, e sua gestão financeira ajudou a posicionar a empresa para um foco renovado em investimentos de crescimento e retorno aos acionistas. Ele ingressou na Takeda em 2015 como diretor financeiro da Unidade de Negócios EUCAN [Europa e Canadá] e foi nomeado diretor financeiro global em abril de 2018.

Antes de ingressar na Takeda em 2010, o Sr. Furuta trabalhou como analista de pesquisa de ações em uma empresa de gestão de investimentos nos Estados Unidos. O Sr. Furuta iniciou sua carreira em 2000 em bancos e investimentos em private equity no Japão, onde esteve envolvido em vários tipos de transações financeiras, incluindo aquisições alavancadas e reestruturação de dívidas. Antes de se tornar presidente da JPBU, o Sr. Furuta atuou como diretor de estratégia corporativa e chefe de gabinete na Takeda, ocupando várias funções de liderança na empresa em todo o mundo. O Sr. Furuta possui MBA pela The Wharton School da Universidade da Pennsylvania e licenciatura em assuntos internacionais pela Universidade Hitotsubashi no Japão.

"Tenho muita confiança em saber que Milano, um colega de longa data da Takeda, está assumindo essa função", disse Weber. "A experiência global e as qualidades excepcionais de liderança de Milano o tornam bem preparado para liderar nossa talentosa organização financeira. Estou ansioso para trabalhar com Milano mais de perto para cumprir nosso compromisso de investir em crescimento e retorno aos acionistas."

"Foi uma honra trabalhar na Takeda e testemunhar o impacto positivo que causamos na vida dos pacientes. Estou imensamente orgulhoso de nossa transformação bem-sucedida em uma empresa biofarmacêutica verdadeiramente global com um perfil de dívida bem gerido, fluxo de caixa robusto e um longo caminho de crescimento lucrativo à frente. Depois de 20 anos trabalhando fora da Austrália, agora estou ansioso para voltar para casa e ficar mais próximo da família. Tive o prazer de trabalhar de perto com Milano como membro da equipe executiva da Takeda e estou totalmente confiante de que sua experiência, formação financeira e forte capacidade de liderança ajudarão a garantir que a Takeda continue centrada em cumprir seus compromissos com os acionistas", disse Costa Saroukos.

"Sinto-me honrado e entusiasmado por assumir o cargo de CFO da Takeda. Desejo a Costa tudo de bom em seu retorno à Austrália e estou ansioso para construir seu legado e contribuir para a Takeda como líder biofarmacêutica global, fundamentada em valores e orientada para P&D," disse Milano Furuta.

