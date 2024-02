Comunicado do Business Wire :Kinaxis

-0- *T DATA: Quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 HORÁRIO: 8h30, horário do leste dos EUA TELECONFERÊNCIAREGISTRATION: https://registrations.events/direct/Q4I914168 WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/409673001 (disponível por três meses) REPRISE: (800)-770-2030 or (609) 800-9909 Disponível até 14 de março de 2024 Número de referência: 91416 *T

A Kinaxis ® (TSX:KXS), a principal plataforma de gerenciamento da cadeia de suprimentos, anunciou hoje que agendou sua teleconferência para discutir os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano encerrado em 31 de dezembro de 2023. A teleconferência será realizada na quinta-feira, 29 de fevereiro, às 8h30, horário DO leste dos EUA, por John Sicard, CEO, e Blaine Fitzgerald, diretor financeiro, seguida por um período de perguntas e respostas. A empresa divulgará seus resultados financeiros do quarto trimestre e do final do ano após o fechamento dos mercados na quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024.

Inscrição antecipada para a teleconferência

Os investidores e participantes devem se registrar antecipadamente para a teleconferência. Após a inscrição, as instruções sobre como participar da teleconferência serão enviadas automaticamente por e-mail, incluindo informações de discagem e um código PIN exclusivo. No momento da teleconferência, os participantes inscritos discarão usando os números do e-mail de confirmação e, ao digitarem seu código PIN exclusivo, serão inseridos diretamente na conferência. Recomenda-se que você se registre para a teleconferência pelo menos 15 minutos antes do horário de início.

