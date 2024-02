Comunicado do Business Wire :Global Critical Logistics

Rock-it Cargo, uma empresa da Global Critical Logistics (GCL) e líder mundial em logística completa para eventos ao vivo e bens de alto valor líquido, anunciou hoje a aquisição da SOS Global (SOS), empresa de transporte de carga com sede na Carolina do Norte, do NEP Group. A empresa combinada será a maior fornecedora internacional de logística especializada nos mercados de turnês ao vivo, esportes e transmissão. A aquisição foi concluída em 31 de janeiro de 2024 e os termos não foram revelados. A liderança central da Rock-it em turnês de música ao vivo foi aperfeiçoada nos últimos anos pela diversificação e crescimento significativo nos setores de esportes e transmissão, produção de filmes e TV e bens de alto valor líquido. A Rock-it e suas empresas irmãs possuem escritórios em 18 países e, em 2023, finalizaram remessas para mais de 115 países. A Rock-it aproveita sua rede e experiência incomparáveis para oferecer soluções completas a seus clientes em todos os mercados com o mesmo toque pessoal e o espírito de "o fracasso não é uma opção" que permeou a Rock-it desde sua fundação em 1978 com os primeiros clientes, Uriah Heep e Led Zeppelin. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A SOS é especializada em serviços de transporte de carga e logística para eventos ao vivo, sobretudo nos setores esportivo e de transmissão. Elas atendem todas as principais emissoras de esportes e notícias dos EUA, as maiores ligas esportivas profissionais dos EUA e muitos dos maiores fornecedores destas empresas. Com sede em New Bern, Carolina do Norte, a SOS prioriza velocidade e controle em suas entregas, com escritórios adicionais nos EUA, Canadá, Alemanha, Reino Unido e EAU.

"Hoje reunimos duas marcas confiáveis com 83 anos de experiência combinados", disse Daniel Rosenthal, Presidente e Diretor Executivo da GCL. "Há 38 anos, os clientes sabem que podem enviar 'SOS' para seus bens mais valiosos por meio de um centro operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O legado da SOS será intensificado como parte da Rock-it Cargo, com serviços expandidos e acesso internacional mediante nossa rede incomparável. Fiquei feliz em conhecer Ed Reno e a equipe da SOS, e mal posso esperar para fazer crescer nossos negócios e atender melhor a nossos clientes juntos. A amplitude, profundidade e capacidades da Rock-it e da SOS não têm comparação em turnês e eventos esportivos ao vivo a nível mundial." A aquisição se alinha aos planos estratégicos da GCL de reforçar a posição global da Rock-it no setor esportivo e de transmissão, bem como aprimorar suas capacidades nacionais nas categorias de turnês ao vivo, eventos, cinema e teatro. Em 2023, mais de 85% da receita da GCL foi obtida com remessas internacionais, enquanto a maior parte da receita da SOS foi obtida no mercado interno. Ed Reno, Presidente da SOS, que irá permanecer na GCL e se reportar diretamente a Rosenthal, disse: "Nossa equipe está muito animada em unir forças com a Rock-it. A SOS traz uma rede interna robusta e capacidades operacionais criadas para satisfazer as necessidades de nossos clientes esportivos e de transmissão. Fazer parte de um grande líder internacional de logística especializada será ótimo para nossos clientes e nossa equipe." A GCL fez várias aquisições recentemente para fortalecer suas capacidades mundiais, atendendo aos setores de turnês ao vivo, esportes, transmissão, produção de filmes e TV, artes plásticas e automóveis clássicos e de alto valor. Esta onda de compras inclui as aquisições da Classic Automotive Relocation Services (CARS), a maior transportadora internacional de automóveis de alto valor, e da Dynamic International, um dos principais fornecedores mundiais de logística para produções cinematográficas e televisivas. SOBRE A GLOBAL CRITICAL LOGISTICS (GCL) Com sede em Los Angeles, CA, a Global Critical Logistics (GCL) é líder mundial em logística de entretenimento de eventos ao vivo, bem como logística e frete de alto valor. É a holding de uma família de marcas, incluindo Rock-it Cargo, Dietl, Dynamic International, CARS, SOS, Cosdel, Xtreme e Dell Will.

Tendo foco em serviços de logística e transporte de carga aéreo, marítimo e de superfície de alto contato e missão crítica, a família GCL de marcas de liderança trabalha com clientes em áreas de entretenimento ao vivo, turnês musicais, esportes, esportes motorizados, eventos corporativos, teatro, exposições comerciais, belas artes, produção de filmes e TV, transmissão, automóveis clássicos e sofisticados, além de mercados finais de projetos industriais. A GCL possui escritórios na América do Norte e do Sul, Europa, Oriente Médio, Oceania e Ásia, complementados por uma rede de agentes parceiros a longo prazo especializados em logística crítica. As empresas da GCL atendem a milhares de clientes ao ano e oferecem soluções logísticas especializadas e personalizadas para os mais exigentes requisitos de transporte em todos os continentes há mais de 45 anos.

A GCL é respaldada pela ATL Partners, uma importante empresa de capital privado com foco de investimento nos setores aeroespacial, de transporte e logística, tendo sede em Nova York. Para mais informação, acesse gcl.global. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.