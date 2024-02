Comunicado do Business Wire :Bristol Myers Squibb Foundation

A Bristol Myers Squibb Foundation (BMS Foundation) anunciou hoje a ampliação do seu apoio aos cuidados inclusivos e equitativos contra o câncer no Brasil. Através de novas doações a dez instituições brasileiras, serão destinados cerca de R$ 9,75 milhões ao longo de três anos, com foco em combater as disparidades no cuidado do câncer que afetam pacientes afrodescendentes e indígenas. Essa segunda fase da Iniciativa Global de Disparidades do Câncer da BMS Foundation vem na sequência de quatro doações anteriores para combater disparidades do câncer em 2021, feitas a organizações brasileiras que melhoram a prestação de cuidados de alta qualidade para câncer de pulmão e câncer de pele em comunidades rurais e carentes de serviços sanitários.

As taxas de incidência e mortalidade para cânceres de mama, cervical e ovariano são altas entre as comunidades afrodescendentes e indígenas das Regiões Norte e Nordeste do Brasil. Lá, muitas vezes os pacientes enfrentam barreiras para o acesso ao tratamento do câncer devido à disparidades socioeconômicas, diferenças culturais e linguísticas, e desafios enfrentados por comunidades remotas. As dez organizações beneficiadas são reconhecidas pelo trabalho para endereçar essas desigualdades e lacunas no tratamento do câncer que afetam os povos afrodescendentes e indígenas.

"A BMS Foundation reconhece a grande populaçãode pacientes carentes no Brasil que precisam de melhor acesso ao diagnóstico, tratamento e cuidado com o câncer", afirmou John Damonti, presidente da Bristol Myers Squibb Foundation. "O objetivo dessas doações é preencher as lacunas do tratamento oncológico para pacientes afrodescendentes e indígenas no Brasil, e é um símbolo do trabalho direcionado que a BMS Foundation prioriza com nossa Iniciativa Global de Disparidades do Câncer. Estamos ansiosos para ver como essas iniciativas farão a diferença no acesso e no tratamento e, em última instância, na melhoria dos resultados dos pacientes."