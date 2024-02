Comunicado do Business Wire :AIT Worldwide Logistics

Global Transport Solutions Group specializes in "door-to-deck" spare parts logistics for ship owners and managers in the marine industry (Photo: Business Wire)

"A aquisição da GTS cria um portfólio incrível de soluções para atender ao setor marítimo com a entrega de peças de reposição sensíveis ao fator tempo em todas as regiões geográficas. Este é um complemento perfeito para as estratégias verticais da AIT com foco em serviços urgentes acelerados, como o nosso Grupo de Soluções Críticas, equipe governamental e de AOG, além da divisão de Ciências da Vida", disse Weigel. "Planejamos investir rapidamente e expandir as operações da GTS na América do Norte com a capitalização da sólida força de vendas da AIT nos Estados Unidos e oferecer aos clientes marítimos uma solução logística de peças de reposição de classe mundial em todos os portos."

De acordo com o diretor de negócios da AIT, Greg Weigel, a aquisição oferece à empresa uma nova presença geográfica na Grécia, Japão e região nórdica, ao mesmo tempo que adiciona capacidade significativa e experiência no assunto às redes AIT existentes na China, Países Baixos e Singapura. O acordo também proporciona uma base sólida às soluções de peças de reposição do setor marítimo de alta qualidade da GTS por meio da extensa rede global de frete da AIT.

O negócio da empresa é dividido em duas submarcas: a Marinetrans (fundada em 1991), que se destaca na logística de peças de reposição da "porta ao convés" para proprietários e gestores de navios, e a Best Global Logistics (fundada e 2007), que fornece soluções urgentes para outras indústrias, incluindo transportadoras do setor de biociências.

O presidente e CEO da AIT, Vaughn Moore, disse: "Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos novos colegas da equipe GTS à rede global da AIT. Esta é a maior aquisição da história da empresa e o negócio de peças de reposição para o setor marítimo é um excelente complemento para as soluções urgentes da cadeia de suprimentos da AIT".

Com sede nos Países Baixos, a GTS e seus mais de 600 colegas de equipe em 16 países na Ásia, Europa, Oriente Médio e América do Norte atendem a mais de 2.000 portos no mundo inteiro. A rede da GTS também inclui nove centros de consolidação, totalizando mais de 45.000 metros quadrados de espaço para armazenamento.

"O nosso objetivo é proporcionar aos nossos clientes uma experiência inigualável quando se trata de visibilidade global, transparência e desempenho pontual, aliviando-os totalmente do manejo logístico necessário das peças de reposição de suas embarcações", disse ele. "Estamos entusiasmados em fazer parte de um grupo maior e com as oportunidades de desenvolvimento global que esta aquisição oferecerá aos nossos colegas de equipe."

De acordo com o co-CEO da GTS, John Burgstra, a aquisição é uma oportunidade para a GTS expandir ainda mais suas operações no mundo inteiro.

"Estamos felizes em dar as boas-vindas aos colegas da equipe GTS aqui na AIT", disse Tholan. "A sua ampla experiência em logística do setor marítimo e as três décadas de desempenho comprovado em um segmento exigente complementarão as várias soluções que oferecemos em nossa estratégia de setor vertical. Esperamos também que a nossa melhor aquisição de frete aéreo global beneficie instantaneamente suas operações sensíveis ao fator tempo."

Os termos do acordo da AIT para a aquisição do Global Transport Solutions Group ainda não foram divulgados.

"Devido à natureza altamente fragmentada e internacional dos requisitos de nossos clientes, eles precisam de um parceiro confiável com uma rede global verificada e eficaz", acrescentou o co-CEO da GTS, Vegard Prytz. "A GTS vai obter grandes benefícios ao tirar proveito da infraestrutura global de AIT para criar uma solução ainda mais integrada e perfeita para clientes do mundo inteiro."

A AIT Worldwide Logistics é um agente de transporte de carga global que ajuda empresas a crescer, expandindo o acesso a mercados em todo o mundo, onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Por mais de 40 anos, a líder em soluções para cadeia de suprimentos sediada em Chicago confiou em uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias confiáveis em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotiva, varejo de consumo, alimentos, governo, saúde, alta tecnologia, industrial e ciências da vida. Apoiada por tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas porta a porta por via marítima, aérea, terrestre e ferroviária - dentro do prazo e do orçamento. Com colegas de equipe especializados em mais de 130 locais em todo o mundo na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, gestão de armazém e serviços de luva branca. Saiba mais em www.aitworldwide.com .

