Chavismo comemora 25 anos à frente da Venezuela e sua continuidade está em jogo

"Agora e para sempre", diz uma inscrição no mausoléu de Hugo Chávez, que em 2 de fevereiro de 1999, há 25 anos, prestou juramento pela primeira vez como presidente da Venezuela e iniciou uma era que continuou após sua morte, com Nicolás Maduro. "Uma tragédia" para uns, "uma conquista", para outros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O carismático ex-militar conquistou multidões com a promessa de acabar com a pobreza. Hoje, no entanto, o país está mergulhado em uma depressão econômica sem precedentes e contínuas crises políticas que levaram a sete milhões - de uma população de 30 milhões- a emigrar.

Neste panorama, Maduro busca um terceiro mandato, colocando obstáculos a qualquer um que ameace a continuidade da chamada Revolução Bolivariana. Maduro repete constantemente que enfrenta una "guerra não convencional" contra o "imperialismo" -como chama os Estados Unidos-, e atribui os problemas do país às sanções com as quais Washington tentou tirá-lo do poder em 2019. Em 2022, uma breve recuperação econômica foi insignificante diante da redução de 80% do PIB em uma década. A hiperinflação de milhares de pontos percentuais levou, ironicamente, a uma dolarização informal. A indústria petroleira, que gera praticamente toda a renda do país, está devastada: abandono, corrupção e falta de profissionais qualificados (muitos demitidos após uma greve em 2002), indicam especialistas. A produção de três milhões de barris por (bd) com Chávez caiu para 300.000 antes de subir para 900.000 atualmente.

Play

"O chavismo representou uma grande tragédia para o país", disse à AFP Benigno Alarcón, cientista político e professor da Universidade Católica Andrés Bello (UCAB). "Um governo que, inicialmente obteve as maiores receitas que qualquer outro na Venezuela e teve a oportunidade de fazer da Venezuela um país moderno (...), desperdiçou o dinheiro com clientelismo para manter-se no poder". "Não houve investimentos (...), não houve melhora na economia, na infraestrutura, na capacidade produtiva do país", afirmou, destacando que "mataram a galinha dos ovos de ouro", a Petróleos de Venezuela (PDVSA), que foi uma das mais importantes do mundo.

Não há números oficiais sobre a pobreza e poucas informações sobre indicadores econômicos. Um estudo da UCAB estima em 90% entre 2018 e 2021, e 81,5% em 2022.