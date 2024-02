Chanceler do Uruguai nega existência de 'genocídio' palestino

O ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Omar Paganini, negou, nesta quinta-feira (1°), que haja "um genocídio" palestino em Gaza, palco desde outubro de uma guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

Paganini se pronunciou nesse sentido ao ser perguntado sobre sua reunião com a embaixadora palestina no Uruguai, Nadya Rasheed, após uma mensagem da embaixada na rede X que o governo uruguaio considerou ter "conotações inadequadas".

O texto sugere que havia uma relação entre as posições do Uruguai no conflito entre Israel e Hamas com a recente habilitação das exportações de carne com osso do Uruguai para Israel.