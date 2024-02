Bryan Zaragoza assina com Bayern de Munique; Pellistri fecha com Granada

O Bayern anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante do Granada, Bryan Zaragoza, cinco meses antes do que havia sido inicialmente previsto, enquanto o clube andaluz recebeu o uruguaio Facundo Pellistri, emprestado pelo Manchester United.

Bryan Zaragoza havia assinado no começo de dezembro um contrato de cinco anos com o Bayern, com início em 1º de julho de 2024, encerrando a atual temporada no Granada, que luta pela permanência na primeira divisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas os desfalques do francês Kingsley Coman (ligamento externo do joelho esquerdo) e Serge Gnabry (que está se recuperando) levaram o clube bávaro a antecipar a sua contratação.