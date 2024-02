Barcelona entra em estado de emergência devido à seca e impõe restrições ao uso de água

"A Catalunha está sofrendo a pior seca do último século. Desde o início dos registros no âmbito pluviométrico não havíamos enfrentado uma seca tão longa e com tanta intensidade", afirmou Aragonès em uma coletiva de imprensa em Barcelona.

Com mais de três anos de chuvas abaixo do normal, as autoridades anunciaram estado de emergência nesta área - a mais populosa da região - pois o nível dos reservatórios, que acumulam água para uso nos meses mais secos, caiu 16%.

A primeira fase do estado de emergência, das três previstas, determina um aumento das restrições sobretudo na irrigação do setor agrícola, que deverá ser restringida em 80%, a pecuária, em 50%, e a indústria, em 25%.

O limite de consumo permitido também será reduzido nos 202 municípios afetados, a maioria na província de Barcelona e no sul de Girona. As localidades que desrespeitarem estas delimitações podem ter a pressão hídrica restringida, bem como sanções.

Caso as reservas continuem diminuindo, as fases seguintes entrarão em vigor com restrições mais severas, como o fechamento total de chuveiros em academias ou a proibição da irrigação de campos de futebol.

Os períodos sem chuvas não são atípicos na região do Mediterrâneo espanhola, que em 2008 sofreu a seca mais longa registrada até então, com 18 meses de duração, de acordo com as autoridades. A atual já acumula mais que o dobro.