Barcelona e região metropolitana entram em estado de emergência devido a seca

O governo regional da Catalunha declarou, nesta quinta-feira (1º), estado de emergência em Barcelona e sua região metropolitana devido a uma seca histórica que atinge grande parte desta região do nordeste espanhol, que deixou suas reservas hídricas em níveis críticos.

Esta decisão, anunciada pelo presidente do governo regional catalão, Pere Aragonès, implicará em novas restrições a partir de sexta-feira (2) para seis milhões de pessoas, sobretudo para usos relacionados à agricultura, pecuária e a indústria.

"A Catalunha está sofrendo a pior seca do último século, desde que se têm registros no âmbito pluviométrico não havíamos enfrentado uma seca tão longa e com tanta intensidade", afirmou Aragonès em uma coletiva de imprensa em Barcelona.