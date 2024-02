Ataque do Hamas contra Israel em 7/10 deixou 1.163 mortos, segundo novo balanço

O ataque do movimento islamista palestino Hamas de 7 de outubro em Israel deixou 1.163 mortos do lado israelense, em sua maioria civis, segundo um novo balanço realizado pela AFP com os últimos dados oficiais disponibilizados nesta quinta-feira (1º).

A AFP cruzou os dados publicados em separado pelo Instituto Nacional de Seguros (Bituaj Leumi), Exército, Polícia, Serviço de Segurança Interior (Shin Bet) e o gabinete do primeiro-ministro.

Esse novo número é superior ao obtido com o mesmo método em meados de dezembro (1.139 mortos), devido especialmente à contabilização de pessoas feitas reféns em 7 de outubro por comandos do Hamas e cujas mortes foram confirmadas posteriormente.