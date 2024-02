Assunção e Lima são candidatas oficiais a sediar Pan-2027 após retirada de Barranquilla

Assunção e Lima vão competir para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2027 depois que essa condição foi retirada da cidade colombiana de Barranquilla, anunciou nesta quinta-feira (1º) a Panam Sports, entidade que organiza esses jogos continentais.

"Estamos muito felizes com a candidatura dessas duas grandes cidades do nosso continente. Ambas cumpriram no prazo estipulado os requisitos solicitados neste processo", disse o presidente da Panam Sports, o chileno Neven Ilic.

Será a Assembleia Geral da entidade quem deverá decidir no dia 12 de março se a capital peruana ou paraguaia acolherá os vigésimos Jogos Pan-Americanos, explicou Ilic, citado em um comunicado, datado em Santiago.