Zuckerberg pede desculpas no Congresso dos EUA sobre proteção de menores

Várias vítimas participaram da sessão "As grandes companhias de tecnologia e a crise de exploração sexual infantil on-line", convocada pela Comissão Judiciária do Senado.

O fundador da Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp), Mark Zuckerberg, se desculpou, nesta quarta-feira (31), no Senado dos Estados Unidos, durante uma audiência sobre os perigos das redes sociais para crianças e adolescentes, da qual também participaram dirigentes do X (antigo Twitter), TikTok, Discord e Snap.

Durante uma acalorada rodada de perguntas, Zuckerberg ficou de pé e pediu desculpas aos familiares das vítimas que lotavam a sala.

"Sinto muito por tudo que passaram", disse. "Ninguém deveria passar pelo que suas famílias sofreram."

Além de Zuckerberg, estiveram presentes Linda Yaccarino, do X, Shou Zi Chew, do TikTok, Evan Spiegel, do Snap, e Jason Citron, do Discord.

"Senhor Zuckerberg, você e as empresas na nossa frente, sei que não são suas intenções, mas vocês têm sangue em suas mãos. Vocês têm um produto que está matando pessoas", declarou o senador Lindsey Graham ao CEO da Meta e demais executivos.

"Manter os jovens seguros on-line tem sido um desafio desde que a internet começou e, à medida que os criminosos aprimoram suas táticas, precisamos aprimorar nossas defesas também", afirmou Zuckerberg.

Segundo as pesquisas, disse ele, "em geral" as redes sociais não são prejudiciais para a saúde mental dos jovens.