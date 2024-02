Uruguai recebe aval da Argentina para ampliar dragagem do porto de Montevidéu

O Uruguai anunciou, nesta quarta-feira (31), que recebeu o sinal verde da Argentina para ampliar a dragagem do porto de Montevidéu, situado no Rio da Prata, que ambos os países compartilham, uma aspiração do Estado uruguaio há mais de uma década.

O presidente Luis Lacalle Pou, que busca concretizar este objetivo desde que chegou ao poder em 2020, comemorou a notícia, após tropeços na proposta inicial da delegação uruguaia perante a comissão binacional que regula o rio, em novembro de 2013.

"Hoje, finalmente podemos avançar", escreveu Lacalle Pou na rede social X (antigo Twitter), destacando a "boa vontade" de seu par argentino, Javier Milei, um ultraliberal que sucedeu ao político de centro-esquerda Alberto Fernández em dezembro.