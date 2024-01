UNRWA é a 'espinha dorsal' da ajuda humanitária a Gaza (chefe da ONU)

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, classificou nesta quarta-feira (31) a Agência de Assistência aos Refugiados da Palestina da sua organização como a "espinha dorsal" da ajuda a Gaza, depois de vários países terem suspendido o financiamento devido às acusações israelenses de que 12 funcionários da UNRWA participaram nos ataques de 7 de outubro.

"Ontem me reuni com os doadores para ouvir as suas preocupações e delinear as medidas que estamos tomando para as resolvê-las (...). A UNRWA é a espinha dorsal de toda a resposta humanitária em Gaza", disse Guterres a um comitê da ONU sobre os direitos dos palestinos.

