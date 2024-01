Tráfego no Mar Vermelho caiu 30% após ataques huthis, segundo FMI

O tráfego de navios comerciais no Mar Vermelho caiu 30% este ano devido aos ataques dos rebeldes huthis do Iêmen, afirmou nesta quarta-feira (31) o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"O tráfego de navios comerciais (...) caiu quase 30%", afirmou Jihad Azour, diretor do departamento de Oriente Médio e Ásia Central do FMI. "A queda do comércio acelerou no início do ano".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a plataforma PortWatch do FMI, o volume de tráfego pelo Canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, reduziu em 37% entre 1º e 16 de janeiro de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado.