Tráfego aéreo mundial chegou em 2023 a 94,1% do nível pré-pandemia

Isso se traduz em uma "forte recuperação" no final do ano, informa a publicação mensal de estatísticas da IATA.

O transporte aéreo mundial recuperou no ano passado 94,1% do tráfego de passageiros de 2019, mantendo sua tendência de "forte recuperação" após a pandemia da covid-19, anunciou a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) nesta quarta-feira (31).

O fechamento de fronteiras e outras restrições de deslocamento impostas desde março de 2020 pela pandemia tiveram efeitos devastadores no transporte aéreo de passageiros, que caiu para 34,2% no referido ano, ante o o patamar de 2019, de acordo com números da IATA.

A tendência se acelerou com o fim das restrições de movimento na China, após três anos de medidas rigorosas, e os voos domésticos atingiram 107,1% dos níveis de 2019.

As companhias aéreas da América Latina registraram o desempenho interanual mais sólido de todas as regiões, com um aumento de 2,0% na demanda no ano passado, na comparação com 2022 (+1,9% para as operações internacionais).

As conexões entre a América do Norte e o restante do mundo atingiram 101,4% dos níveis pré-pandemia, um desempenho um pouco melhor do que os trajetos com embarque e desembarque na Europa (93%) ou na América Latina (94,2%).