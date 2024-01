Santander bate recorde de lucros impulsionado pelas altas taxas de juros

Esse bom comportamento permitiu ao principal banco espanhol aumentar o nível de seus depósitos (+4%) e compensar o impacto da desvalorização de 54% do peso argentino anunciada em meados de dezembro pelo novo presidente do país, Javier Milei.

Graças a esse dinamismo, o resultado bancário líquido do grupo espanhol - equivalente a seu volume de negócio - alcançou os 43,26 bilhões de euros (cerca de 47 bilhões de dólares ou 232,6 bilhões de reais), 12% maior do que em 2022.

Também compensou a diminuição da rentabilidade da América do Norte (queda de 20% nos lucros) e e do Brasil (-25%), vinculado, segundo o Santander, aos efeitos da inflação e a suprimentos mais caros.

Os resultados do Santander ilustram a solidez do setor bancário espanhol, que bateu um recorde atrás do outro nos últimos dois anos, em um contexto econômico pujante na Espanha, com um crescimento de 2,5% no ano passado.

Isso permitiu ao setor compensar o impacto do imposto excepcional aos grandes grupos bancários introduzidos na Espanha há um ano pelo governo do socialista Pedro Sánchez, para financiar medidas em face à crise do custo de vida.