Rússia e Ucrânia anunciam troca de centenas de prisioneiros de guerra

Ucrânia e seus aliados ocidentais ainda estão tentando, por sua vez, obter provas sobre as acusações russas.

De acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, os militares ucranianos derrubaram uma aeronave Il-76 em 24 de janeiro, usando um míssil Patriot americano. A Ucrânia costuma usar esse tipo de projétil para interceptar fogo russo.

"Não vamos parar as trocas. Temos que trazer nossos homens de volta", insistiu.

Nesta quarta-feira, apesar das tensões causadas pela queda do avião, Rússia e Ucrânia anunciaram uma das maiores trocas de prisioneiros em dois anos de guerra.

A Ucrânia costuma usar esse sistema de defesa antiaérea, obtido dos Estados Unidos, para interceptar mísseis russos, em particular os chamados "hipersônicos".

A Rússia afirma que o avião foi abatido pela Ucrânia. E, nesta quarta-feira, Putin nomeou pela primeira vez a arma usada, segundo ele, pelo Exército ucraniano. "O avião foi derrubado, já se confirmou com certeza, por um sistema Patriot americano", disse ele na televisão.

Na semana passada, um avião militar russo caiu perto da fronteira com a Ucrânia em circunstâncias ainda não identificadas. Na queda, morreram todos os 74 ocupantes, incluindo 65 prisioneiros de guerra ucranianos que seriam trocados.

Até o momento, Kiev não confirmou, nem negou, a queda do avião, mas algumas autoridades questionaram se este transportava prisioneiros de guerra ucranianos.

No entanto, o governo ucraniano confirmou que estava planejada uma troca de prisioneiros no dia do acidente, a qual acabou não acontecendo.

No terreno, a Rússia continua pressionando as defesas ucranianas, especialmente na região do Donbass, em torno da cidade de Avdiivka, epicentro das hostilidades. Nesta quarta, Putin afirmou que suas tropas mantêm posições "na periferia" dessa cidade.