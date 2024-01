Rússia afirma ter destruído 20 mísseis ucranianos

O Ministério da Defesa da Rússia informou, nesta quarta-feira (31), que destruiu 20 mísseis lançados pela Ucrânia sobre o Mar Negro e na Crimeia, a península anexada por Moscou, onde caíram "destroços".

A defesa aérea "destruiu 17 mísseis ucranianos sobre as águas do Mar Negro e mais três sobre a península da Crimeia", indicou o ministério russo no Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, "destroços" caíram em uma "unidade militar" em Lyubimovka, perto da cidade de Sebastopol.