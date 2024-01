Redes sociais passam dos 5 bilhões de usuários, revela informe

O número de usuários ativos nas redes sociais ultrapassou o total de 5 bilhões em 2023, o equivalente a 62,3% da população mundial, de acordo com um relatório anual publicado nesta quarta-feira (31).

O número aumentou 5,6% em um ano, enquanto a população mundial cresceu 0,9%, indica esse relatório da agência We are social e da empresa Meltwater, baseado em estimativas da Kepios, empresa especializada no estudo de usos digitais.

Para efeito de comparação, 5,35 bilhões de pessoas dispõem de uma conexão com a Internet.