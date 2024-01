Punição contra Udinese por atos racistas é reduzida

A Udinese, que inicialmente deveria realizar um jogo em casa com portões fechados pelos insultos racistas proferidos por torcedores do clube contra o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, teve sua punição reduzida, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta quarta-feira (31).

A equipe deverá agora "disputar seus dois próximos jogos como mandante com um dos setores de arquibancada de seu estádio, a Curva Norte, fechado", explicou a FIGC em um comunicado.

"A câmara primeira do Tribunal nacional de apelação do esporte, presidido por Carmine Volpe, deu razão parcialmente ao recurso da Udinese contra a punição de um jogo com portões fechados", informa a nota, que não dá justificativa para a decisão.