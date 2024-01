Presa na guerra, população de Gaza 'morre de fome'

"Os civis de Gaza não fazem parte desse conflito e devem ser protegidos. É uma população que morre de fome , que está à beira do abismo", alertou o diretor do programa de emergências sanitárias da Organização Mundial de Saúde, Michael Rayan.

O conflito começou em 7 de outubro, com a incursão de comandos islamistas que mataram cerca de 1.140 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo um balanço da AFP a partir de dados oficiais israelenses.

Os bombardeios e operações terrestres em represália lançados por Israel com o objetivo de "aniquilar" o Hamas, no poder em Gaza, deixaram até o momento quase 27.000 mortos, em sua maioria mulheres, crianças e menores, de acordo com o Ministério da Saúde do território palestino.

Israel também impôs um bloqueio rigoroso ao fornecimento de água, medicamentos, alimentos e energia a esse território, de 362km². Pelo menos 150 pessoas morreram nas operações israelenses nas últimas 24 horas, apontou o Ministério da Saúde do Hamas.

O epicentro da ofensiva encontra-se atualmente em Khan Yunis, no sul da Faixa. Disparos de artilharia atingiram o hospital Nasser, onde há milhares de civis refugiados, indicaram testemunhas. O pessoal do hospital Amal também informou de combates próximos.

"Abandonamos o hospital Nasser debaixo de bombas. Não sabíamos para onde ir. Estamos abandonados à nossa sorte", contou uma mulher que fugiu para Rafah, cerca de 20 km ao sul.

Segundo o Exército israelense, as operações em Khan Yunis permitiram eliminar "dezenas de terroristas" e destruir um local de fabricação de armas.