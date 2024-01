Polícia da Colômbia apreende 130 sapos venenosos transportados ilegalmente por brasileira

A polícia colombiana realizou a apreensão de 130 sapos venenosos que estavam sendo transportados ilegalmente por uma cidadã brasileira nessa segunda-feira, 29. A apreensão aconteceu no aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá.



A brasileira carregava os animais em latas de filmes em meio a sua bagagem e estava viajando com destino a São Paulo com escala no Panamá. Ao jornal colombiano Caracol, a polícia informou que os sapos foram levados ao veterinário para receber o tratamento adequado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sapos apreendidos em aeroporto é de uma espécie em extinção



De acordo com a secretária do meio ambiente de Bogotá, Adriana Soto, os sapos foram retirados da comunidade Nariño, cerca de 830 quilômetros de Bogotá. As autoridades confirmaram ainda que os animais se tratavam de uma espécie em extinção e que estavam desidratados e estressados.