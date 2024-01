Países da UE recebem pedido de inventário detalhado da ajuda militar à Ucrânia

A União Europeia (UE) pediu aos países do bloco que apresentem um inventário completo de seu apoio militar à Ucrânia, para tentar reforçar a ajuda no momento em que o Exército ucraniano enfrenta uma grave falta de munições.

"É importante esclarecer a situação e saber onde estamos, e onde estaremos em março e no fim do ano", afirmou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, antes de uma reunião de ministros da Defesa da UE.

Os países da UE assumiram o compromisso no ano passado de fornecer um milhão de projéteis à Ucrânia até ao fim de março de 2024, mas vários ministros admitiram que o objetivo está fora de alcance.