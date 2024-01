Ondas de frio extremo na Europa do Norte são menos frequentes, mas mais perigosas

Devido à mudança climática provocada pela atividade humana, as ondas de frio extremo na Europa do Norte serão menos frequentes, porém mais perigosas, revelou um estudo divulgado nesta quarta-feira (31). Em janeiro, Finlândia, Noruega e Suécia passaram por uma forte onda de frio que bateu recordes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O povoado de Vittangi, no norte da Suécia, atingiu a temperatura mais baixa dos três países desde o início do século, com -44,6°C. Em Oslo, a temperatura caiu abaixo de -30°C pela primeira vez, até -31,1°C.

As ondas de frio causadas pelas correntes de ar do Ártico afetaram os transportes, danificaram tubulações de água e forçaram o fechamento de escolas, enquanto os preços da eletricidade, usada para aquecimento na região, dispararam. Sem o aquecimento global atribuído à humanidade, as temperaturas na região teriam sido pelo menos quatro graus mais baixas, segundo o estudo realizado por pesquisadores da rede World Weather Attribution (WA). Com as temperaturas do planeta 1,2°C mais altas do que na era pré-industrial, essas geadas estão se tornando cada vez mais raras no Norte da Europa. Atualmente, ondas de frio de cinco dias são cinco vezes menos prováveis, e frios extremos de um dia, 12 vezes menos prováveis, de acordo com a equipe de 19 pesquisadores internacionais. "Em um planeta cada vez mais quente, as ondas de frio se tornam menos intensas e menos frequentes", afirmou Izidine Pinto, pesquisador do Real Instituto Meteorológico da Holanda. "Mas isso não é motivo de celebração", advertiu.

Ondas de frio menos frequentes podem levar os países nórdicos, acostumados com o frio extremo, a baixarem a guarda, alertaram os cientistas. "As ondas de frio são um grande risco para a região", disse Dorothy Heinrich, assessora de risco climático do Centro do Clima da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. "Mesmo que, em média, sejam menos frequentes, as (ondas de frio) do futuro poderão ter um impacto maior, se a percepção de risco e a preparação diminuírem", explicou.

Assim como outros fenômenos meteorológicos extremos, as ondas de frio podem ter consequências mortais para populações vulneráveis e frágeis que precisam de proteção especial. "Idosos, crianças, pessoas em habitações precárias e pessoas sem energia adequada, ou sem casa, são especialmente vulneráveis às baixas temperaturas", disse Heinrich. As flutuações de temperatura acima e abaixo do ponto de congelamento também trazem problemas.