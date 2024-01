O que está em jogo no diálogo entre China e EUA sobre o fentanil

A China nega tal acusação e defende a sua política de "tolerância zero" em relação às drogas, ao passo que insiste que as causas da crise desta dependência estão nos Estados Unidos

No ano passado, um relatório do Serviço de Investigação do Congresso (CRS, na sigla em inglês) destacou que o fornecimento direto da droga proveniente da China foi interrompido em 2019 por uma maior fiscalização de Pequim, mas as rotas de fornecimento mudaram.

Em vez de enviá-la diretamente através de serviços de correio internacional, os componentes químicos são enviados da China para o México, onde o fentanil é fabricado para ser contrabandeado aos Estados Unidos.

Estes produtos químicos podem ser produzidos em laboratórios clandestinos ou em "empresas químicas e farmacêuticas legítimas", segundo o CRS.