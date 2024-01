Navio mercante é atingido por míssil na costa do Iêmen

Um navio mercante foi atingido por um míssil ao largo da costa do Iêmen, informou a empresa de segurança marítima Ambrey na manhã desta quinta-feira (1º, noite de quarta em Brasília).

"De acordo com nossas informações, um navio mercante foi alvo de um 'míssil' enquanto navegava (...) a sudoeste de Aden, no Iêmen", informou a Ambrey, acrescentando que "o navio relatou uma explosão" a bordo.

Este incidente ocorre após uma série de ataques a navios mercantes realizados pelos rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã, no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, em "solidariedade" com Gaza.