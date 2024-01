Ministra da África do Sul confirma entrada de 5 países no Brics, além de recusa da Argentina

A ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, confirmou nesta quarta-feira, 31, a entrada de Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos como membros plenos do Brics. Ao mesmo tempo, recordou que a Argentina desistiu do ingresso.

A decisão já havia sido anteriormente anunciada pelo governo de Buenos Aires, sob a presidência de Javier Milei.

A África do Sul ocupava no ano passado a presidência rotativa do Brics, agora com a Rússia.