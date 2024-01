Irã vence Síria nos pênaltis e vai enfrentar Japão nas quartas da Copa da Ásia

O Irã jogou os últimos 30 minutos com 10 jogadores, depois que o atacante Mehdi Taremi foi expulso pelo segundo cartão amarelo no final do tempo normal, quando o jogo já estava empatado em 1 a 1.

Taremi foi o grande nome da seleção iraniana na partida depois de abrir o placar aos 34 minutos do primeiro tempo em cobrança de pênalti que ele mesmo havia sofrido.

A Síria, treinada pelo argentino Héctor Cúper, chegou ao empate aos 15 da segunda etapa, também por uma penalidade máxima, convertida pelo atacante Omar Kharbin.

No próximo sábado, o Irã vai enfrentar o Japão, que mais cedo derrotou o Bahrein por 3 a 1.

Os 'Samurai Azuis' abriram 2 a 0 pelos pés de Ritsu Doan (31') e Takefusa Kubo (49') e pareciam caminhar para uma classificação tranquila, mas um gol contra do goleiro Zion Suzuki devolveu o suspense ao duelo, até que Ayase Ueda fechou o placar de cabeça (72').

Ueda, atacante do Feyernoord da Holanda, é o vice-artilheiro do torneio com quatro gols, ao lado do catari Akram Afif e está a dois do iraquiano Ayman Hussein, cuja seleção foi eliminada nas oitavas de final.

"É importante não perder a concentração durante os 90 minutos", alertou o capitão japonês Wataru Endo, já que a sua equipe sofreu pelo menos um gol nos quatro jogos disputados desde o início da competição.