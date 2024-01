Influente psicanalista francês é acusado de agressão sexual sob hipnose

Segundo ela, os supostos crimes ocorreram na casa de Miller, após um jogo baseado na hipnose. "Não consigo mais me mexer. Sou uma boneca que despem e com a qual podem fazer o que quiserem", contou.

Além disso, uma mulher que trabalhava como babá para o psicanalista em 1993, quando tinha 19 anos, também denunciou ter sido agredida sexualmente quando ele a levava de volta para casa em seu carro.

Segundo a Elle, uma atriz do filme "Terminale" (1998), do qual Miller foi roteirista, "teria sofrido uma agressão sexual sob o pretexto de uma sessão de hipnose na casa do psicanalista, no divã de seu consultório".

Gérard Miller, que não desmente ter mantido relações com essas mulheres, nega as acusações. "Nada do que percebi me indicou que quisessem pôr fim à situação, porque senão teria terminado naquele mesmo instante", escreveu na rede social X.

Ele também afirmou que nunca praticou hipnose em seu consultório ou em sua casa, mas sempre em público. Segundo ele, o que acontecia privadamente eram "testes básicos" e "aquele ou aquela que aceitava se submeter não estava hipnotizado de forma alguma, permanecia perfeitamente consciente e em pleno controle de suas faculdades".

"Com todas as mulheres, estou convencido de que nunca forcei ninguém, levando qualquer constrangimento ou recusa ao pé da letra, especialmente quando estava no caminho da sedução", afirma ele em sua mensagem.