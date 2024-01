Governo e oposição espanhola continuarão negociando saída para o bloqueio judicial

Representantes do governo espanhol e da oposição realizaram, nesta quarta-feira (31), uma primeira reunião em Bruxelas para discutir a renovação do Conselho Geral do Poder Judiciário do país, negociações que continuarão em 12 de fevereiro.

O ministro da Justiça espanhol, Félix Bolaños, e o secretário-geral adjunto do opositor Partido Popular (PP, direita), Esteban González Pons, reuniram-se com a mediação do comissário europeu da Justiça, Didier Reynders.

Ao final da reunião, Bolaños e González Pons optaram pela discrição sobre o que foi discutido e qual a metodologia a seguir para resolver a estagnação na renovação do Conselho Geral do Poder Judiciário (CGPJ), cujos membros estão com mandato expirado há cinco anos.