Governo britânico anuncia 'bom' acordo com unionistas da Irlanda do Norte

O governo britânico anunciou, nesta quarta-feira (31), que chegou a um "bom" acordo com o principal partido unionista da Irlanda do Norte, que boicotava as instituições locais há mais de dois anos, provocando um impasse político. O Partido Unionista Democrático (DUP) abriu a porta para o fim do bloqueio institucional na província ao informar, na terça-feira, um acordo com o governo britânico para a aplicação das regras comerciais pós-Brexit na região. O DUP, partido ultraconservador e ligado à coroa britânica, se retirou em fevereiro de 2022 do governo local e do Parlamento da Irlanda do Norte, Stormont, para protestar contra os controles alfandegários impostos na província a produtos procedentes do restante do Reino Unido.

Nesta quarta-feira, o secretário de Estado para a Irlanda do Norte, Chris Heaton-Harris, afirmou perante o Parlamento que o acordo firmado era "bom para a província e para o país". Assim que for aprovado no Parlamento britânico, a assembleia local da Irlanda do Norte se reunirá para eleger um primeiro-ministro para liderar o futuro governo local. A postulante ao cargo seria Michelle O'Neill, vice-presidente do partido republicano Sinn Féin, grande vencedor das eleições locais de 2022, pela primeira vez na província. O acordo permitiria reduzir os controles alfandegários e formalidades administrativas para mercadorias procedentes da Grã-Bretanha que entram na Irlanda do Norte. "Ontem pudemos constatar a velocidade dos avanços alcançados graças a uma solução jurídica comum com a União Europeia" sobre as taxas dos direitos aduaneiros, declarou o ministro, sugerindo a manutenção do diálogo com Bruxelas. Esta "solução" será apresentada na próxima reunião do comitê conjunto UE-Reino Unido, acrescentou Heaton-Harris.

O acordo de paz da Sexta-Feira Santa, que acabou em 1998 com três décadas de conflito violento na Irlanda do Norte entre unionistas protestantes e republicanos católicos - com quase 3.500 mortos -, estabelece que os dois lados devem compartilhar o poder nas instituições regionais. Negociado entre Londres e Bruxelas no âmbito do Brexit, o protocolo mantém a região britânica dentro da união alfandegária europeia e de seu mercado único. O objetivo da medida, um dos maiores obstáculos na longa e difícil negociação da saída britânica da UE, era evitar o retorno de uma fronteira física com a República da Irlanda, país-membro do bloco.