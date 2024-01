Fórmula 1 rejeita candidatura da equipe Andretti

A decisão foi tomada apesar de a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ter aprovado a chegada da Andretti ao paddock da F1 em outubro do ano passado, embora a palavra final fosse do grupo Liberty Media, proprietária dos direitos da categoria, que já havia anunciado que faria sua "própria avaliação" da candidatura.

A candidatura da escuderia americana Andretti Formula Racing para se tornar a 11ª equipe do Mundial de Fórmula 1 a partir de 2025 ou 2026 foi rejeitada, informou a organização do campeonato nesta quarta-feira (31).

"A melhor maneira de uma nova equipe agregar valor é ser competitiva. Não acreditamos que o candidato seja um participante competitivo", acrescenta a nota.

A Andretti tinha anunciado um acordo com a General Motors para fornecer motores Cadillac à nova equipe, mas não foi suficiente para convencer os organizadores da F1.

Apesar de tudo, as portas não foram definitivamente fechadas para a escuderia, que tem um nome muito vinculado ao automobilismo e é comandada por Michael Andretti, ex-piloto de F1, e seu pai, Mario Andretti, campeão do mundo na categoria em 1978.

A maioria das equipes participantes da F1 foi contra a chegada da Andretti, já que seria uma escuderia a mais para dividir as receitas do campeonato, considerando que os US$ 200 milhões (R$ 992 milhões na cotação atual) de direitos de participação da nova escuderia seriam uma compensação insuficiente.

