FMI aprova desembolso de US$ 4,7 bi para a Argentina

O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou, nesta quarta-feira (31), um desembolso de cerca de US$ 4,7 bilhões (R$ 23,3 bilhões) para a Argentina, visando "apoiar" os esforços do governo do presidente Javier Milei para restabelecer "a estabilidade macroeconômica".

"Está sendo implementado um ambicioso plano de estabilização para corrigir graves desvios de políticas nos últimos trimestres de 2023", quando o peronista Alberto Fernández governava, acrescenta.

"O plano se concentra no estabelecimento de uma forte âncora fiscal, juntamente com políticas para reduzir de forma duradoura a inflação, reconstruir as reservas e abordar as distorções e os problemas de longa duração", detalha.

No entanto, a organização financeira adverte que "o caminho para a estabilização será desafiador".

A aprovação do conselho para a sétima revisão do acordo de crédito com a Argentina eleva para cerca de US$ 40,6 bilhões (R$ 201 bilhões) a quantia concedida ao país sul-americano, como parte de um programa de ajuda de 44 bilhões (R$ 218 bilhões).

A Argentina enfrenta uma crise com escassez de divisas, um alto endividamento em um contexto de praticamente nenhum acesso aos mercados internacionais de crédito.

Na atualização das Perspectivas da Economia Mundial, o FMI estimou na terça-feira que a situação econômica do país será bastante pior do que o previsto este ano. Em outubro, a instituição financeira previa um crescimento de 2,8% para a economia argentina em 2024, mas agora projeta uma contração de 2,8%.